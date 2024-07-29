В «Локомотиве» назвали вбросом новость о возможном обмене Пиняева на Соболева

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» отреагировал на слухи о возможном обмене полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева на нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Ранее об этом сообщил агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат». По его словам, окружение Пиняева «вынуждает» игрока перейти в «Спартак»: взамен «Локомотив» может получить Соболева, который «точно уйдет» от красно-белых.

«Это слухи и вброс, не более того», — сказал Нагорных «СЭ».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основным составом.

19-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.