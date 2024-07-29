Гаврилов: «Чтобы Барко признали мастером штрафных, ему надо забить голов 5-10 со стандартов»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о хавбеке красно-белых Эсекьеле Барко.

«Пусть забивает как можно больше. А чтобы его признали мастером штрафных ударов, думаю, голов пять или десять ему надо забить со стандартов. Он хорошо начал карьеру в «Спартаке», будет ли это лучший или худший трансфер за последние годы — время покажет», — цитирует Гаврилова Legalbet.

Барко отличился ударом со штрафного в матче 2-го тура чемпионата России против «Химок» (3:1).