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Гаврилов: «Чтобы Барко признали мастером штрафных, ему надо забить голов 5-10 со стандартов»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о хавбеке красно-белых Эсекьеле Барко.

«Пусть забивает как можно больше. А чтобы его признали мастером штрафных ударов, думаю, голов пять или десять ему надо забить со стандартов. Он хорошо начал карьеру в «Спартаке», будет ли это лучший или худший трансфер за последние годы — время покажет», — цитирует Гаврилова Legalbet.

Барко отличился ударом со штрафного в матче 2-го тура чемпионата России против «Химок» (3:1).

Источник: legalbet.ru
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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