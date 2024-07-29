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Куртеян считает, что Глушенков не является плеймейкером «Зенита»

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Экс-игрок «Зенита» Александр Куртеян рассказал, что не считает нападающего Максима Глушенкова плеймейкером петербургской команды.

«Плеймейкер для меня — не «10-й номер», который всех обыгрывает и забивает голы. Плеймейкер — это человек, который ведет игру. Глушенков не из этого разряда. Настоящий плеймейкер «Зенита» — Вендел, который отдал, получил, развернулся. Голевую передачу способен сделать. Видит все поле. Играет по всей центральной оси. Вот это плеймейкер.

Сейчас запутались с этим определением. Стали думать, что плеймейкер — такой игрок, который делает, что хочет и ни за что не отвечает. Когда Валерий Газзаев говорил, что не знает футболиста по фамилии «Плеймейкер», он именно это имел в виду. Про Вендела нельзя сказать, что он ничего не делает. Наоборот, ведет всю игру «Зенита», — цитирует Куртеяна «РБ Спорт».

25-летний Глушенков перешел в «Зенит» перед началом сезона-2024/25. Россиянин забил в трех стартовых матчах за «Зенит» 5 голов, все — с передач бразильского полузащитника Вендела.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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