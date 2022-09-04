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4 сентября, 12:12

Тарханов — о матче «Спартак» — «Зенит»: «В таких играх и проверяется, на что способна команда»

Мария Гусева
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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Жду хорошей игры, качественной игры — это первое. Сложно сказать, кто выиграет. «Спартак» дома играет, «Зенит» — лидер по всем компонентам в плане игры. «Спартак» сейчас хорошо играть стал при новом тренере, поэтому сложно сказать, 50 на 50. Абаскаль — испанец, поклонник «Барселоны», его учили правильно работать. Команда по-другому играет, раскрылись все, и даже ребята пишут все время, что обстановка в команде поменялась, коллектив дружнее стал — ушли все разногласия, до этого интриги какие-то были разные, сейчас все это ушло. Он знает, как работать и как создать коллектив, -цитирует Vprognoze.ru Тарханова. — Только в таких матчах показывается, на что способна команда. Одно дело против команд, которые и в финансовом плане не сильны и в плане игроков тоже. В таких играх и проверяется, на что способна команда».

Матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 4 сентября в Москве и начнется в 20:00 мск. В предыдущей встрече в рамках Суперкубка России петербуржцы одержали победу со счетом 4:0.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10255838-tarhanov-o-matche-spartak-zenit-tolko-v-takih-matchah-pokazyvaetsya-na-chto-sposobna-komanda.html
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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