В «Крыльях Советов» высказались о возможном переходе Пиняева в «Локомотив»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что руководство «Локомотива» провело встречу с представителями Сергея Пиняева относительно возможного перехода полузащитника.

«Я об этом ничего не знаю. Официально в клуб никто не обращался», — сказал Корниленко «СЭ».

По данным «СЭ», существует высокая вероятность, что Пиняев и еще несколько игроков «Крыльев» летом окажутся в московском клубе.

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и одна результативная передача в 10 матчах.