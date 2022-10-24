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Сегодня, 09:30

Кухарчук рассказал о желании пригласить Ибрагимовича в «Химки»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук комментируя поражение от «Спартака» (0:5) в 14-м туре РПЛ рассказал, что хотел бы пригласить 41-летнего Златана Ибрагимовича в команду.

— Если бы у тебя была возможность пригласить одного игрока в «Химки», кого бы ты пригласил?

— Ибрагимовича пригласил бы к нам в команду, чтобы атмосферу создавал, он старенький.

— Вам не хватает атмосферы в раздевалке?

— Мне не хватает Ибрагимовича. Ты же спросил, кого бы я пригласил, — сказал Кухарчук «РБ Спорту».

«Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» остались на 15-й позиции в турнирной таблице (9 очков). У подмосковной команды 14 матчей подряд без побед.

Златан Ибрагимович
Илья Кухарчук
ФК Химки
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    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
    2
    		 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
    3
    		 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
    4
    		 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
    5
    		 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
    6
    		 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
    7
    		 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
    8
    		 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
    9
    		 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
    10
    		 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
    11
    		 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
    12
    		 Урал 13 4 1 8 13-23 13
    13
    		 Факел 14 1 9 4 17-24 12
    14
    		 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
    15
    		 Химки 14 2 3 9 13-28 9
    16
    		 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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    22.10 14:00
    Н. Новгород – Краснодар
    		 0 : 2
    22.10 16:30
    Факел – Ростов
    		 1 : 1
    22.10 19:00
    Локомотив – Динамо
    		 1 : 3
    23.10 14:00
    Оренбург – ЦСКА
    		 2 : 2
    23.10 16:30
    Спартак – Химки
    		 5 : 0
    23.10 19:00
    Ахмат – Торпедо
    		 1 : 0
    24.10 17:30
    Урал – Кр. Советов
    		 - : -
    24.10 20:00
    Зенит – Сочи
    		 - : -
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    ЖК
    Г
    Владимир Сычевой

    Владимир Сычевой

    Оренбург

    		 11
    Квинси Промес

    Квинси Промес

    Спартак

    		 11
    Федор Чалов

    Федор Чалов

    ЦСКА

    		 10
    П
    Квинси Промес

    Квинси Промес

    Спартак

    		 6
    Александр Соболев

    Александр Соболев

    Спартак

    		 6
    Филипе Силва Малком

    Филипе Силва Малком

    Зенит

    		 5
    И К Ж
    Дмитрий Баринов

    Дмитрий Баринов

    Локомотив

    		 13 1 3
    Илья Кутепов

    Илья Кутепов

    Торпедо М

    		 6 1 2
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