Кухарчук рассказал о желании пригласить Ибрагимовича в «Химки»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук комментируя поражение от «Спартака» (0:5) в 14-м туре РПЛ рассказал, что хотел бы пригласить 41-летнего Златана Ибрагимовича в команду.

— Если бы у тебя была возможность пригласить одного игрока в «Химки», кого бы ты пригласил?

— Ибрагимовича пригласил бы к нам в команду, чтобы атмосферу создавал, он старенький.

— Вам не хватает атмосферы в раздевалке?

— Мне не хватает Ибрагимовича. Ты же спросил, кого бы я пригласил, — сказал Кухарчук «РБ Спорту».

«Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» остались на 15-й позиции в турнирной таблице (9 очков). У подмосковной команды 14 матчей подряд без побед.