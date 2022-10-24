Полузащитник «Спартака» Мартинс рассказал, когда сможет вернуться на поле

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал «СЭ» о своем восстановлении.

«Сейчас я чувствую себя лучше, все хорошо. Надеюсь, что смогу еще сыграть в этому году. Посмотрим, что будет. Я работаю над своим возвращением, но не могу назвать точного дня», — сказал Мартинс «СЭ».

В сезоне-2022/23 Мартинс забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за «Спартак». Из-за мышечного повреждения бедра 25-летний люксембуржец выбыл до конца 2022 года.