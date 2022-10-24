Руководство «Локомотива» провело встречу с представителями Пиняева

Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» провело встречу с представителями полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева относительно возможного перехода игрока в московский клуб.

Существует высокая вероятность, что сразу несколько игроков «Крыльев» летом окажутся в «Локо».

Пиняев перешел в самарский клуб из «Чертаново» в июле 2021 года. Его контракт истекает 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в 1,7 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и одна результативная передача в 10 матчах.