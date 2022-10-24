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Сегодня, 09:27

Руководство «Локомотива» провело встречу с представителями Пиняева

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» провело встречу с представителями полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева относительно возможного перехода игрока в московский клуб.

Существует высокая вероятность, что сразу несколько игроков «Крыльев» летом окажутся в «Локо».

Пиняев перешел в самарский клуб из «Чертаново» в июле 2021 года. Его контракт истекает 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в 1,7 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и одна результативная передача в 10 матчах.

Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
7
2
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В «Крыльях Советов» высказались о возможном переходе Пиняева в «Локомотив»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Владимир Сычевой

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 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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