В «Крыльях Советов» рассказали о трансферной кампании на зиму

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался по поводу выступления команды в первой части РПЛ сезона-2021/22.

«Достаточно неплохо отработали эту часть чемпионата. Турнирная таблица полностью отражает то, что происходило. Хотя, где-то, может недобрали очков. Где-то были обидные поражения. Где-то были победы, где мы, может, их немного не заслуживали. Считаю, что мы находимся на том месте, на которое наиграли», — цитирует Корниленко официальный сайт команды.

Функционер также рассказал, будут ли приобретаться новые игроки в зимнее трансферное окно.

«Трансферные планы на зиму? Команда у нас достаточно укомплектованная. У нас есть несколько позиций, которые мы хотели бы укрепить. По ним и работаем. Больших изменений в нашей команде не будет», — добавил он.

«Крылья Советов» после 18 туров Тинькофф РПЛ заняли 8-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.