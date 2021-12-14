В Германии рассказали, чем Рангник занимался в «Локомотиве»

Автор портала Transfermartk.com, ведущий подкаста «Gegenpressing» о бундеслиге Мануэль Вет поделился мнением о работе немецкого специалиста Ральфа Рангника в «Локомотиве».

«Должности можно называть как угодно. Важнее, какие за ними стоят функции. «Локомотив» называл его спортивным директором, но сам Рангник говорил о том, что он выступит консультантом, не будет иметь прямого влияния на трансферы, а будет направлять клуб в развитие молодежи, выстраивать академию и помогать работать более эффективно. Я помню тот день, когда Ральфа представили в московском клубе, и как это было преподнесено. Потому что за день до этого мы опубликовали статью на Transfermarkеt, где Рангник говорил совсем другие вещи, нежели сказали в «Локомотиве». Мне после этого досталось много хейта в Twitter. Как я это понимаю? В каждом клубе есть много должностей на разных уровнях. Должность спортивного директора можно называть, как угодно. В моем понимании, Ральф был не просто спортивным директором», — сказал Вет в интервью на YouTube-канале «Nobel».

29 ноября 2021 года было объявлено о назначении Рангника временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» до окончания сезона-2021/22. После завершения сезона он будет занимать роль консультанта в клубе до 2024 года.