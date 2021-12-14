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Футболисты ЦСКА ушли в отпуск

14:20
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Футболисты ЦСКА ушли в отпуск, сообщается на официальном сайте московского клуба.

10 января игроки соберутся после отпуска и пройдут медицинский осмотр.

12 января команда отправится на сбор в Кампоамор (Испания).

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igroki-pfc-cska-ushli-v-otpusk-/

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Карен Саркисян все материалы автора

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