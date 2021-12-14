Футболисты ЦСКА ушли в отпуск
14:20
Футболисты ЦСКА ушли в отпуск, сообщается на официальном сайте московского клуба.
10 января игроки соберутся после отпуска и пройдут медицинский осмотр.
12 января команда отправится на сбор в Кампоамор (Испания).
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igroki-pfc-cska-ushli-v-otpusk-/
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