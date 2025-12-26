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26 декабря 2025, 20:53

В «Крыльях Советов» назвали ошибкой аренду Адольфо Гайча у ЦСКА: «Что с ним только не делал Адиев»

Александр Абустин
корреспондент

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев и главный тренер команды Магомед Адиев оценили аренду форварда Адольфо Гайча у ЦСКА.

— Что по позиции нападающего?

— Он будет, — начал Яковлев. — Все трансферные новости будете получать с 25 января. Еще с двумя игроками согласовали контракты. Но пока не подписали.

— Гайч остается и как вам его игра?

— Наверное, его трансфер — это ошибка. Что с ним только не делал Адиев.

До Гайча вели переговоры с рядом нападающих. С ними не получилось. К сожалению, не смог проявить себя. Как человек он классный парень. Но как с игроком у нас не получилось с ним. Сейчас ведем переговоры с одним форвардом. Близки к подписанию», — добавил Адиев.

Самарцы в августе 2025 года арендовали Гайча у ЦСКА. 26-летний аргентинец провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.

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Адольфо Гайч
Магомед Адиев
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
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