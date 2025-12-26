В «Крыльях Советов» назвали ошибкой аренду Адольфо Гайча у ЦСКА: «Что с ним только не делал Адиев»
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев и главный тренер команды Магомед Адиев оценили аренду форварда Адольфо Гайча у ЦСКА.
— Что по позиции нападающего?
— Он будет, — начал Яковлев. — Все трансферные новости будете получать с 25 января. Еще с двумя игроками согласовали контракты. Но пока не подписали.
— Гайч остается и как вам его игра?
— Наверное, его трансфер — это ошибка. Что с ним только не делал Адиев.
— До Гайча вели переговоры с рядом нападающих. С ними не получилось. К сожалению, не смог проявить себя. Как человек он классный парень. Но как с игроком у нас не получилось с ним. Сейчас ведем переговоры с одним форвардом. Близки к подписанию», — добавил Адиев.
Самарцы в августе 2025 года арендовали Гайча у ЦСКА. 26-летний аргентинец провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.
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4
|Спартак
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5
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
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14
|Динамо Мх
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15
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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