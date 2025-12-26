В «Крыльях Советов» назвали ошибкой аренду Адольфо Гайча у ЦСКА: «Что с ним только не делал Адиев»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев и главный тренер команды Магомед Адиев оценили аренду форварда Адольфо Гайча у ЦСКА.

— Что по позиции нападающего?

— Он будет, — начал Яковлев. — Все трансферные новости будете получать с 25 января. Еще с двумя игроками согласовали контракты. Но пока не подписали.

— Гайч остается и как вам его игра?

— Наверное, его трансфер — это ошибка. Что с ним только не делал Адиев.

— До Гайча вели переговоры с рядом нападающих. С ними не получилось. К сожалению, не смог проявить себя. Как человек он классный парень. Но как с игроком у нас не получилось с ним. Сейчас ведем переговоры с одним форвардом. Близки к подписанию», — добавил Адиев.

Самарцы в августе 2025 года арендовали Гайча у ЦСКА. 26-летний аргентинец провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.