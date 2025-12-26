Тренер «Крузейро» Тите заинтересован в покупке Жерсона из «Зенита»

«Крузейро» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Жерсона, сообщает Globo.

По информации источника, покупка 28-летнего хавбека является особой просьбой главного тренера «Крузейро» Тите, с которым игрок работал в сборной Бразилии и «Фламенго».

Жерсон выступает за петербургский клуб с лета 2025 года. За это время на счету футболиста 15 матчей, в которых отметился 2 гола. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста 18 миллионов евро.