В «Крыльях Советов» рассказали, когда закончится строительство новой тренировочной базы

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев ответил на вопрос о сроках строительства новой тренировочной базы клуба.

— Когда будет закончено строительство новой тренировочной базы для клуба?

— Будет кампус, должны весной выйти из главной государственной экспертизы. Кто будет строить тренировочную базу — пока не знаю. Хотим начать проектировать ее в следующем году. Закончить проект планируется к 2030 году.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.