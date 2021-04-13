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Шмаров поддержал решение КДК по инциденту с Гильерме

21:36
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Бывший капитан «Спартака» Валерий Шмаров высказался о решении КДК РФС по поводу инцидента с болельщиками команды и голкипером «Локомотива» Гильерме во время матча 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Тут, возможно, КДК РФС принял правильное решение, поскольку Гильерме вывели из себя болельщики, — цитирует Шмарова RT 13 апреля. — При этом, насколько понял, фанаты «Спартака» не первый раз ведут себя подобным образом. Но и он провоцировал людей. Поэтому в какой-то степени вратарь «Локомотива» в сложившейся ситуации не прав».

«Спартак» за оскорбления болельщиками Гильерме на расовой почве наказан штрафом в 500 тысяч рублей и одним домашним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22. Сам вратарь дисквалифицирован на два матча.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/852520-shmarov-gilerme-kdk-rfs

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