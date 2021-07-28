«Порту» отклонил предложение «Спартака» в размере 15 миллионов по защитнику Манафа
11:37
«Порту» отказался продавать защитника Вилсона Манафа «Спартаку», утверждает O Jogo. По информации источника, португальский клуб отверг предложение красно-белых в размере 15 миллионов евро за 27-летнего футболиста.
Причиной отказа стало недостаточное количество крайних защитников в «Порту». Уход Манафа может плохо повлиять на разнообразие игры команды.
Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» контактировал с «Порту» по поводу португальца Манафа.
В минувшем сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.
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