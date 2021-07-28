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«Порту» отклонил предложение «Спартака» в размере 15 миллионов по защитнику Манафа

11:37
Вилсон Манафа. Фото Instagram
Вилсон Манафа. Фото Instagram
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«Порту» отказался продавать защитника Вилсона Манафа «Спартаку», утверждает O Jogo. По информации источника, португальский клуб отверг предложение красно-белых в размере 15 миллионов евро за 27-летнего футболиста.

Причиной отказа стало недостаточное количество крайних защитников в «Порту». Уход Манафа может плохо повлиять на разнообразие игры команды.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» контактировал с «Порту» по поводу португальца Манафа.

В минувшем сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

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