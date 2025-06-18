В Италии утверждают, что ЦСКА предложил контракт Фабио Каннаваро до 2027 года

ЦСКА ведет переговоры с бывшим защитником сборной Италии Фабио Каннаваро о назначении на пост главного тренера, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 51-летнему специалисту предложили контракт до 2027 года. ЦСКА выбирает между кандидатурами Каннаваро и швейцарца Фабио Челестини. О его возможном назначении ранее сообщал «СЭ».

9 июня пост главного тренера ЦСКА покинул серб Марко Николич — он возглавил греческий АЕК.

В прошедшем сезоне армейцы стали обладателями бронзовых медалей РПЛ. Также ЦСКА выиграл FONBET Кубок России.