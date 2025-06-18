Евгений Харин: «Очень рад был выступать за «Ахмат»

Бывший полузащитник «Ахмата» Евгений Харин в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход из клуба.

14 июня пресс-служба грозненцев сообщила, что 30-летний игрок покидает клуб по истечении трудового договора.

— Как вы можете подвести итог выступления в «Ахмате»?

— Провел в «Ахмате» семь лет. Очень благодарен руководству и всей команде. Жаль, что в последнем сезоне получил серьезную травму и не мог в полной мере помочь команде. Очень рад был выступать за «Ахмат».

— Как вы себя чувствуете после травмы?

— Давно чувствую себя хорошо. Набрал форму и полностью готов выступать, играть в официальных матчах.

Харин выступал за «Ахмат» с лета 2018 года. В прошлом сезоне он провел 3 матча и не отметился результативными действиями.

Всего на его счету 142 матча за грозненский клуб во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 14 результативными передачами.