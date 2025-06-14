Главный кандидат на пост тренера ЦСКА — итальянский швейцарец Фабио Челестини

По информации «СЭ», швейцарский специалист Фабио Челестини — главный кандидат на пост тренера ЦСКА. Ожидается, что специалист подпишет с армейцами двухлетний контракт.

Последним клубом Челестини был «Базель», который он возглавлял с октября 2023-го по 13 июня 2025 года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат и Кубок страны, вернув себе титул с 2017 года. На момент прихода Фабио в «Базель» команда шла на последнем месте в таблице.

Как футболист Челестини известен в первую очередь играми за сборную Швейцарии (35 матчей и 2 гола) и «Марсель» (59 матчей и 1 гол), где был капитаном. Также он играл за испанские «Леванте» и «Хетафе», французский «Труа», «Лозанну» и другие швейцарские клубы.

Накануне в пятницу 49-летний Челестини покинул «Базель» и уже провел переговоры с ЦСКА.

9 июня пост главного тренера ЦСКА покинул серб Марко Николич — он возглавил греческий АЕК.