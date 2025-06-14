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Главный кандидат на пост тренера ЦСКА — итальянский швейцарец Фабио Челестини

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Фабио Челестини.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», швейцарский специалист Фабио Челестини — главный кандидат на пост тренера ЦСКА. Ожидается, что специалист подпишет с армейцами двухлетний контракт.

Последним клубом Челестини был «Базель», который он возглавлял с октября 2023-го по 13 июня 2025 года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат и Кубок страны, вернув себе титул с 2017 года. На момент прихода Фабио в «Базель» команда шла на последнем месте в таблице.

Как футболист Челестини известен в первую очередь играми за сборную Швейцарии (35 матчей и 2 гола) и «Марсель» (59 матчей и 1 гол), где был капитаном. Также он играл за испанские «Леванте» и «Хетафе», французский «Труа», «Лозанну» и другие швейцарские клубы.

Накануне в пятницу 49-летний Челестини покинул «Базель» и уже провел переговоры с ЦСКА.

9 июня пост главного тренера ЦСКА покинул серб Марко Николич — он возглавил греческий АЕК.

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Фабио Челестини
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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