«Зенит» вышел из летнего отпуска

Футболисты «Зенита» вышли из летнего отпуска, сообщает пресс-служба клуба.

В среду, 18 июня, первая группа игроков отправилась на прохождение медицинского осмотра. Вторая группа пройдет обследование 19 июня. В эти же дни стартуют тренировочные сборы команды.

В прошедшем сезоне «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Команда Сергея Семака на 1 очко отстала от «Краснодара».