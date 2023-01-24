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Сегодня, 15:00

В «Истанбул Башакшехир» опровергли переговоры с представителями Магкеева

Виталий Косик
Корреспондент
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Станислав Магкеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Истанбул Башакшехир» Мустафа Эрогут прокомментировал слухи об интересе турецкого клуба к полузащитнику московского «Локомотива» Станиславу Магкееву.

Ранее сообщалось, что турецкая команда следит за российским хавбеком и уже связывалась с представителями футболиста по вероятности перехода и условиям.

«Нет, это неправда. Мы не следим за Магкеевым и ни с кем не связывались», — приводит слова Эрогута Sport24.

Действующее соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «Локомотив» 17 матчей и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-24-v-istanbul-bashakshekhir-otritsayut-peregovory-s-predstavitelyami-stanislava-magkeyeva
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РПЛ
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
И К Ж
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