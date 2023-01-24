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Сегодня, 15:00

Агент Гюнтера: «Переход в Россию? Возможно, «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Эрсин Акан прокомментировал вероятность перехода защитника «Вероны» Корая Гюнтера в российский клуб.

«Возможен ли еще переход Гюнтера в Россию? Возможно, «Спартак», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что услугами 28-летнего защитника интересовались сразу несколько московских клубов — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

В текущем сезоне Гюнтер провел за «Верону» 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 4,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Верона
ФК Спартак (Москва)
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