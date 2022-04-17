В «Химках» заявили, что команда вышла из кризиса после ничьей с «Нижним Новгородом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

«Сложная, вязкая игра, — сказал Терюшков «СЭ». — Команда на 100 процентов выполнила установку тренера. Можно сказать, что приобрели одно очко. Хотя и о трех сегодня можно было говорить. Ничейный результат устроил обе стороны. Лантратов сегодня выручил в паре моментов. Не всегда удается выигрывать, но ничего страшного. «Химки» точно вышли из кризиса, в который мы попали после осенней части чемпионата. Результат по игре. Надеемся завершить сезон в премьер-лиге, выйти из зоны стыков. Для этого надо работать».

«Химки» набирают очки в пятом матче подряд. Команда Сергея Юрана занимает 13-е место (25 очков).

24 апреля химчане на своем поле примут «Крылья Советов».