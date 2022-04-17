Радимов: «Зенит» чемпион? Еще предстоит играть со «Спартаком»

Радимов заявил, что только в концовке чемпионата будет понятно, кто выиграет чемпионство

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от чемпионской гонки РПЛ.

«Только в концовке чемпионата математически будет понятно, кто выиграет чемпионство: «Динамо» или «Зенит». Когда «Зенит» наберет недосягаемое количество очков, тогда можно будет говорить о четвертом подряд чемпионстве. Впереди еще четыре тура, все может произойти. «Зениту» еще предстоит играть со «Спартаком», — сказал Радимов Betonmobile.ru.

После 25-го тура РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице. «Динамо» расположился на второй позиции, отставая на три очка.