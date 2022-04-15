«Динамо» проведет матч с «Ахматом», «Спартак» сыграет против «Рубина» в матче РПЛ

В пятницу, 15 апреля, стартует 25-й тур Тинькофф чемпионата России по футболу. «Динамо» сыграет против «Ахмата», «Спартак» примет «Рубин» и другие встречи.

15 апреля, пятница

16 апреля, суббота

17 апреля, воскресенье