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Сегодня, 10:00

РПЛ, 25-й тур: «Динамо» сыграет против «Ахмата», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи

«Динамо» проведет матч с «Ахматом», «Спартак» сыграет против «Рубина» в матче РПЛ
Читать «СЭ» в
Федор Смолов и Денис Макаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 15 апреля, стартует 25-й тур Тинькофф чемпионата России по футболу. «Динамо» сыграет против «Ахмата», «Спартак» примет «Рубин» и другие встречи.

15 апреля, пятница

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
15 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

16 апреля, суббота

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
ЦСКА
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Рубин

17 апреля, воскресенье

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 14:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Ростов
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Локомотив
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Химки

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РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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