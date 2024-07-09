В «Химках» сообщили о переговорах с Дзюбой
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос «CЭ» о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в подмосковную команду.
«Много разговоров про появление Артема в «Химках», но пока конкретики нет. Время покажет. Диалог еще не закончен», — сказал Оленев «СЭ».
«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.
Ранее Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».
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|Динамо
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|0
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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10
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|0
|0
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|0
|0-0
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11
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|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
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|0
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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