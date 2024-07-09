Metaratings: Соболев принял участие в вечерней тренировке «Спартака»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев участвовал в вечерней тренировке команды 9 июля, сообщает Metaratings.ru.
По информации СМИ, форвард близок к переходу в «Зенит». Как стало известно «СЭ», трансферная сумма может составить 8 миллионов евро, зарплата нападающего составит порядка 2 миллионов евро в год.
Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Вместе с красно-белыми он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также завоевывал Кубок страны. В сезоне-2023/24 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
Источник: Metaratings.ru
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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