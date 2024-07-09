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Сегодня, 20:15

Испания — Франция: смотреть трансляцию матча чемпионата Европы 2024

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Франции.
Фото Reuters

Франция и Испания сыграют в матче 1/2 финала Евро-2024 по футболу в Мюнхене (Германия) во вторник, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 Испания — Франция можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21.00 мск. Игру также покажут по платной подписке в онлайн-сервисах Окко и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния сборных Франции и Испании. В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые моменты игры.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
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 - : -
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