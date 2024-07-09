Испания — Франция: смотреть трансляцию матча чемпионата Европы 2024
Франция и Испания сыграют в матче 1/2 финала Евро-2024 по футболу в Мюнхене (Германия) во вторник, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Смотреть матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 Испания — Франция можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21.00 мск. Игру также покажут по платной подписке в онлайн-сервисах Окко и «Кинопоиск».
«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния сборных Франции и Испании. В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые моменты игры.
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Положение команд
Футбол
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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