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6 октября, 18:19

В «Химках» рассказали о задолженности по зарплатам перед футболистами

Руслан Минаев
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о ситуации с задолженностями по зарплате в клубе.

— До 10 октября все футболисты зарплату получат?

— Конечно! Я вообще не понимаю, откуда такая тема возникла. Кто-то ее запустил. Ни у кого вообще никаких проблем с этим нет, если честно, — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

— По нашей информации, некоторым футболистам пришлось занимать деньги. У вас взаймы игроки не просили?

— Нет, конечно. Там задолженность один месяц, никаких проблем.

— То есть речь не про 300 миллионов?

— Нет, конечно. Сколько? Я не знаю, сколько у нас месячный фонд оплаты труда составляет.

— Николай Писарев тоже получит свои деньги до 10 октября?

— Про Писарева я не знаю. Когда получит, тогда получит. Как выплатят зарплаты футболистам, всем сотрудникам, налоги заплатят, и останутся деньги, тогда получит.

— А если не останутся?

— Значит, не получит. Будет ждать. Обязательства есть, когда-то он их получит.

После 11 туров РПЛ «Химки» набрали 8 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре подмосковный клуб на выезде сыграет с «Уралом» 7 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-teryushkov-futbolisty-vzajmy-ne-prosili-v-kazhdom-klube-dumayu-est-pohleshhe-zaderzhki/
Николай Писарев
ФК Химки
Роман Терюшков
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
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 - : -
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