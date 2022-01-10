Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном бойкоте фанатами ЦСКА и «Спартака» дерби из-за введения закона о Fan ID. Матч 19-го тура Тинькофф РПЛ пройдет 26 февраля.

«Я нахожусь в постоянном контакте с Всероссийским объединением болельщиков. О такой информации мне неизвестно. Думаю, что это вброс, чтобы мы с вами на него отреагировали. Настоящие болельщики не могут игнорировать и не поддерживать свои любимые команды из-за формальных вещей, связанных с законом. Эта процедура займет 5 минут жизни, чтобы обеспечить безопасность своих друзей, товарищей, родственников», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Депутат Госдумы также подчеркнул важность соблюдения закона Российской Федерации.

«Не вижу ни смысла, ни логики во вбросе таких вещей. Есть требования, которые нам диктует жизнь. Их необходимо соблюдать. Конечно, есть недовольные люди. Но нужно соблюдать закон РФ. Если я болею за свой клуб, я сделаю все, чтобы его поддержать. 5 минут не стоят того, чтобы команда осталась без поддержки. Но безопасность и порядок на стадионах все равно должны быть», — добавил Свищев.

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.