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Источник: бывший тренер «Норвича» Фарке считается основным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара»

10:05
Даниэль Фарке. Фото Reuters
Даниэль Фарке. Фото Reuters
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«Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с бывшим тренером «Норвиа» Даниэлем Фарке, утверждает «Чемпионат».

Немецкий тренер и клуб обсуждают условия контракта. На данный момент это основной кандидат для руководства клуба.

Напомним, Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководит командой с 2017 года.

«Краснодар» остается без главного тренера после увольнения Виктора Гончаренко, о котором было объявлено 5 января. Гончаренко руководил краснодарской командой с апреля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора

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