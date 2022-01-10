Источник: бывший тренер «Норвича» Фарке считается основным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара»
10:05
«Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с бывшим тренером «Норвиа» Даниэлем Фарке, утверждает «Чемпионат».
Немецкий тренер и клуб обсуждают условия контракта. На данный момент это основной кандидат для руководства клуба.
Напомним, Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководит командой с 2017 года.
«Краснодар» остается без главного тренера после увольнения Виктора Гончаренко, о котором было объявлено 5 января. Гончаренко руководил краснодарской командой с апреля 2021 года.
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