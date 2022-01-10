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ЦСКА не смог договориться с «Анже» о трансфере полузащитника Фюльжени

08:15
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ЦСКА хотел приобрести полузащитника «Анже» Анжело Фюльжени, сообщает L'Equipe.

По информации источника, московский клуб не смог договориться о трансфере 25-летнего француза, которым интересовался летом 2021 года.

Отмечается, что в настоящее время ЦСКА пытается договориться с «Лиллем» о переходе полузащитника Юсуфа Языджи на правах арендного соглашения с обязательным правом выкупа.

В нынешнем сезоне Фюльжени забил три мяча и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Анже». На счету Языджи один гол и одна передача в 22 матчах за «Лилль».

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-le-cska-moscou-fonce-sur-yazici-lille/1309516

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Карен Саркисян все материалы автора

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