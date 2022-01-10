ЦСКА не смог договориться с «Анже» о трансфере полузащитника Фюльжени

ЦСКА хотел приобрести полузащитника «Анже» Анжело Фюльжени, сообщает L'Equipe.

По информации источника, московский клуб не смог договориться о трансфере 25-летнего француза, которым интересовался летом 2021 года.

Отмечается, что в настоящее время ЦСКА пытается договориться с «Лиллем» о переходе полузащитника Юсуфа Языджи на правах арендного соглашения с обязательным правом выкупа.

В нынешнем сезоне Фюльжени забил три мяча и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Анже». На счету Языджи один гол и одна передача в 22 матчах за «Лилль».