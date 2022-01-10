ЦСКА не смог договориться с «Анже» о трансфере полузащитника Фюльжени
08:15
ЦСКА хотел приобрести полузащитника «Анже» Анжело Фюльжени, сообщает L'Equipe.
По информации источника, московский клуб не смог договориться о трансфере 25-летнего француза, которым интересовался летом 2021 года.
Отмечается, что в настоящее время ЦСКА пытается договориться с «Лиллем» о переходе полузащитника Юсуфа Языджи на правах арендного соглашения с обязательным правом выкупа.
В нынешнем сезоне Фюльжени забил три мяча и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Анже». На счету Языджи один гол и одна передача в 22 матчах за «Лилль».
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-le-cska-moscou-fonce-sur-yazici-lille/1309516
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю