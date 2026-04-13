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13 апреля, 14:38

В Госдуме РФ считают, что снижение лимита в РПЛ мотивирует молодых россиян

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился с «СЭ» мнением о снижении лимита на легионеров в РПЛ.

«Я считаю, что нашим спортсменам должна быть дана возможность участвовать в матчах. Сейчас мы каких только фамилий не видим, но россиян крайне мало. Я за то, чтобы лимит давал возможности нашей молодежи. Думаю, снижение лимита — правильное решение. У молодежи появляется мотивация. Может быть, у наших клубов сохранятся какие-то деньги от больших зарплат иностранцев, хотя вряд ли.

Я не считаю, что пропадет зрелищность. Думаю, что уровень чемпионата поднялся и РФС работает правильно. Не надо переживать, что если несколько южноамериканских игроков пропадет, то народ перестанет ходить на футбол. Не надо бояться. Надо двигаться вперед».

Ранее Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 команды смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

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Дмитрий Свищев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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