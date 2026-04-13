РФС показал рекордные 1,8 миллиарда рублей чистой прибыли с 2022 года

Чистая прибыль Российского футбольного союза (РФС) в 2025 году составила 1,82 миллиарда рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет о финансовых результатах организации.

Отмечается, что годовой прирост РФС составил 13,8 процента, в 2024-м чистая прибыль составляла 1,6 миллиарада рублей. В 2023 году этот показатель равнялся 1,24 миллиарда рублей, в 2022-м — 1,36 миллиарда рублей, а в 2021-м году — 3,28 миллиарда рублей.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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