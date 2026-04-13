Орлов: «Джона Джона поздно заменили. На Джона Дурана надежды мало»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитников «Зенита» Джона Джона и Вендела в матче с «Краснодаром». Он также заметил: нападающий Джон Дуран вряд ли принесет питерцам пользу.

— Джон Джон опять не убедил. Я все ждал, когда же его заменят... Почти ничего не получилось у него. Никого не мог обыграть. Он и в предыдущем туре смотрелся, скажем так, неярко. Спад в игре...

Вендел молодец, что забил. Но остроты от него было все-таки маловато. Хотя все в голевом эпизоде исполнил четко. Как ни крути, он мастер. Поэтому Семак в него и верит, несмотря на его опоздания и так далее. Тому же Соболеву нужно, чтобы от него мяч находился в метре. А Вендел работает накоротке, на 30 см. Вот и вся разница. В штрафной так и надо играть! Краснодарцы за ним не поспели, не накрыли.

Дуран даже не вышел на поле? Ну... Тут сложно что-либо комментировать. На него надежды уже мало.

Стратегически, конечно, ничья в пользу «Краснодара». Но «Зенит» в целом был сильнее. Питерцы не использовали свои шансы. Преимущество надо было преобразовать во второй мяч. Я ждал, что вот-вот это произойдет, но... Атака у сине-бело-голубых, увы, еще не выстроена.

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