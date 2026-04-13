Орлов: «Джона Джона поздно заменили. На Джона Дурана надежды мало»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитников «Зенита» Джона Джона и Вендела в матче с «Краснодаром». Он также заметил: нападающий Джон Дуран вряд ли принесет питерцам пользу.
— Джон Джон опять не убедил. Я все ждал, когда же его заменят... Почти ничего не получилось у него. Никого не мог обыграть. Он и в предыдущем туре смотрелся, скажем так, неярко. Спад в игре...
Вендел молодец, что забил. Но остроты от него было все-таки маловато. Хотя все в голевом эпизоде исполнил четко. Как ни крути, он мастер. Поэтому Семак в него и верит, несмотря на его опоздания и так далее. Тому же Соболеву нужно, чтобы от него мяч находился в метре. А Вендел работает накоротке, на 30 см. Вот и вся разница. В штрафной так и надо играть! Краснодарцы за ним не поспели, не накрыли.
Дуран даже не вышел на поле? Ну... Тут сложно что-либо комментировать. На него надежды уже мало.
Стратегически, конечно, ничья в пользу «Краснодара». Но «Зенит» в целом был сильнее. Питерцы не использовали свои шансы. Преимущество надо было преобразовать во второй мяч. Я ждал, что вот-вот это произойдет, но... Атака у сине-бело-голубых, увы, еще не выстроена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
8
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1