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Орлов: «Джона Джона поздно заменили. На Джона Дурана надежды мало»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитников «Зенита» Джона Джона и Вендела в матче с «Краснодаром». Он также заметил: нападающий Джон Дуран вряд ли принесет питерцам пользу.

— Джон Джон опять не убедил. Я все ждал, когда же его заменят... Почти ничего не получилось у него. Никого не мог обыграть. Он и в предыдущем туре смотрелся, скажем так, неярко. Спад в игре...

Вендел молодец, что забил. Но остроты от него было все-таки маловато. Хотя все в голевом эпизоде исполнил четко. Как ни крути, он мастер. Поэтому Семак в него и верит, несмотря на его опоздания и так далее. Тому же Соболеву нужно, чтобы от него мяч находился в метре. А Вендел работает накоротке, на 30 см. Вот и вся разница. В штрафной так и надо играть! Краснодарцы за ним не поспели, не накрыли.

Дуран даже не вышел на поле? Ну... Тут сложно что-либо комментировать. На него надежды уже мало.

Стратегически, конечно, ничья в пользу «Краснодара». Но «Зенит» в целом был сильнее. Питерцы не использовали свои шансы. Преимущество надо было преобразовать во второй мяч. Я ждал, что вот-вот это произойдет, но... Атака у сине-бело-голубых, увы, еще не выстроена.

Геннадий Орлов оценил игру &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Краснодаром&raquo;.«Зенит» доминировал в первом тайме. Фол Педро на Сперцяне — это желтая». Орлов — о ничьей с «Краснодаром»

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Джон Джон
Джон Дуран
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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П
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