В Госдуме обсудили вопрос финансовой поддержки футбольного клуба «Ахмат»

Представители Госдумы обсудили вопрос финансовой поддержки грозненского футбольного клуба «Ахмат» в виду включения его в санкционный список Министерством финансов США, сообщили в пресс-службе председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина.

«Это необоснованное решение — применить санкции к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать конкретные способы и меры поддержки, поскольку «Ахмат» может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине США в сложное финансовое положение», — отметил Пайкин ТАСС.

14 апреля по инициативе комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи под председательством Пайкина прошел круглый стол, посвященный механизмам поддержки «Ахмата». Поводом для обсуждения послужило решение Министерства финансов США включить клуб в санкционный список.