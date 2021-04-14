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Газизов ответил на вопрос об участии Урунова в матче «Спартак» — «Уфа»

17:41
Остон Урунов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Остон Урунов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» рассказал, сможет ли полузащитник Остон Урунов сыграть в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

«Договоренности со «Спартаком» о том, что Урунов не может играть против них — нет. Ничего не мешает сыграть ему в воскресенье с красно-белыми», — сказал Газизов «СЭ».

Встреча «Спартак» — «Уфа» пройдет 18 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

20-летний Урунов выступает за уфимцев на правах аренды с февраля 2021-го. Хавбек принадлежит красно-белым.

(Екатерина Звенигородская)

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