Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» рассказал, сможет ли полузащитник Остон Урунов сыграть в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

«Договоренности со «Спартаком» о том, что Урунов не может играть против них — нет. Ничего не мешает сыграть ему в воскресенье с красно-белыми», — сказал Газизов «СЭ».

Встреча «Спартак» — «Уфа» пройдет 18 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

20-летний Урунов выступает за уфимцев на правах аренды с февраля 2021-го. Хавбек принадлежит красно-белым.

(Екатерина Звенигородская)