Газизов ответил на вопрос об участии Урунова в матче «Спартак» — «Уфа»
17:41
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» рассказал, сможет ли полузащитник Остон Урунов сыграть в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».
«Договоренности со «Спартаком» о том, что Урунов не может играть против них — нет. Ничего не мешает сыграть ему в воскресенье с красно-белыми», — сказал Газизов «СЭ».
Встреча «Спартак» — «Уфа» пройдет 18 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».
20-летний Урунов выступает за уфимцев на правах аренды с февраля 2021-го. Хавбек принадлежит красно-белым.
(Екатерина Звенигородская)
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