В «Фенербахче» назвали ложью новость о возможном переходе Вендела
Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника «Зенита» Вендела в клуб.
«Слухи о том, что Вендел переходит из «Зенита» в «Фенербахче» являются ложными», — сказал Баки «СЭ».
Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил в своем Telegram-канале, что Вендел может перейти в «Фенербахче» или «Фламенго».
15 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игрок хочет уйти из клуба. Журналист Хорхе Никола сообщал, что у Вендела напряженные отношения с руководством сине-бело-голубых.
Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года. Хавбек перешел в клуб из «Спортинга» в 2020 году.
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|22.07
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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|
Спартак – Оренбург
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