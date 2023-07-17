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РПЛ пошутила о словах Марио Фернандеса про поддержку «Зенита» в матче с ЦСКА

Виктория Кравченко
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РПЛ в своем Telegram-канале пошутила о словах защитника Марио Фернандеса про поддержку «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России с ЦСКА (0:0, пенальти 5:4).

Пресс-служба опубликовала постер фильма «Изо всех сил».

В интервью после перехода в «Зенит» Фернандес сказал: «Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил. Слава богу, так и произошло».

17 июля Фернандес подписал однолетний контракт с «Зенитом» с возможностью продления еще на сезон.

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