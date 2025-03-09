В «Факеле» отреагировали на ролик с Божиным и Лусиано с матча с «Зенитом»

Пресс-служба «Факела» отреагировала в комментарии для «СЭ» на появление ролика, на котором на 65-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) защитник хозяев Сергей Божин, предположительно, произносит «макака, ...» повернувшись лицом к форварду сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

— Серьезно обсуждать этот ролик невозможно. Это смешно. Камера общего плана, много игроков в кадре, стрелочка показывает на одного из них, и звучит слово, причем очень громко на полном стадионе. Кто его произнес на матче и произносил ли вообще? И где здесь вообще Вендел? Его там вообще нет, — заявили в пресс-службе «Факела».