Футболист «Факела» Божин употреблял слово «макака» во время матча с «Зенитом»? Видео

На 65-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (0:2) произошел инцидент, который долго оставался в тени других событий встречи. После подачи углового гостями в штрафной боролись защитник хозяев Сергей Божин (№ 47) и форвард сине-бело-голубых Лусиано Гонду (№32). Нападающий оказался на газоне без нарушения правил и в момент, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру, предположительно, Божин произнес «макака, ...», повернувшись лицом к Гонду. Это слышно на видеозаписи.

Напомним, что после финального свистка главный тренер гостей Сергей Семак заявил, что один из игроков «Факела» изображал макаку. При этом капитан воронежцев Иракли Квеквескири в комментарии для «СЭ» выразил недоумение этими словами Семака и надежду на то, что тот принесет извинения.