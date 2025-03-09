Борис Чухлов считает, что на матче с «Факелом» Вендела провоцировали фанаты «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов выразил мнение, что в получении полузащитником сине-бело-голубых Венделом красной карточки были заинтересованы фанаты «Спартака».

На 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2) хавбеку показали красную карточку за нецензурный жест, который он показал в ответ на расистские выкрики с трибун.

«На стадионе были специально «заряженные» люди, которые все это сделали, спровоцировали Вендела. Просто задайте вопрос: почему именно в матче с участием «Зенита» возникла такая ситуация? Почему судья так поступил? В играх с участием «Спартака» такого нет. Вы же видите, что уже началась кампания по «затаскиванию» красно-белых на первое место», — цитирует Чухлова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека 2 гола и 11 результативных передач в 20 матчах во всех турнирах.