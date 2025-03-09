Защитник «Факела» Божин — о скандальном ролике с матча с «Зенитом»: «Никогда не говорил таких вещей, это невозможно»

Защитник «Факела» Сергей Божин прокомментировал «СЭ» появление ролика, на котором на 65-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2), предположительно он, произносит «макака, ...» повернувшись лицом к форварду сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

— Я этого не говорил! Это абсурд, я уже за пределами штрафной на этом кадре. Если такая слышимость, то тогда бы и все разговоры в центре поля, наверное, были бы слышны. Я буду защищать свое имя — никогда не говорил таких вещей, это невозможно. Видео с дальней камеры, откуда звук записан, вообще не понять. И сами посудите, если я такое сказал на 65-й минуте, то при чем тут Вендел, которого удалили на 74-й? Его вообще нет в кадре, а я лицом к Беленову! — подчеркнул Божин.