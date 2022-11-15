В «Динамо» заявили о готовности общаться с «Болоньей» насчет возвращения Моро

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» оценил вероятность возвращения полузащитника «Болоньи» Николы Моро в клуб.

— Вы, наверное, видели слова спортивного директора «Болоньи» по ситуации с Моро. Действительно ли «Динамо» хочет вернуть игрока?

— Если вопрос возникнет о том, что «Болонья» готова преждевременно расстаться с игроком, мы готовы общаться на этот счет. Но такого нет. То, что сказал спортивный директор «Болоньи», мы слышали.

— То есть вообще это возможно зимой?

— Вам это нужно спросить у спортивного директора «Болоньи».

— Он сказал, что это невозможно.

— Значит, спросите его еще раз.

— Фомин говорит, что связывался с Моро, но они разговаривали не о клубе. Связывались ли вы с игроками, которые сейчас выступают за границей?

— Мы общаемся со всеми нашими футболистами, потому что расстаемся с абсолютным большинством в хороших отношениях. Что касается Нико, он прикладывает максимум усилий для того, чтобы оказаться в основном составе «Болоньи». Но пока не получается.

— А какое у всех легионеров настроение: у Шиманьски, Бальбуена, Варелы?

— У всех разное: у Моро похуже, потому что он не играет. У Шиманьски прекрасное, первое место чемпионата Голландии, первое место в группе, сборная Польши. Все наши футболисты, которые уехали, за исключением Моро, находятся в командах в первых рядах своих чемпионатов. А чемпионаты не последние.