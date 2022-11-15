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Сегодня, 11:30

В «Динамо» заявили о готовности общаться с «Болоньей» насчет возвращения Моро

Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Никола Моро.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» оценил вероятность возвращения полузащитника «Болоньи» Николы Моро в клуб.

— Вы, наверное, видели слова спортивного директора «Болоньи» по ситуации с Моро. Действительно ли «Динамо» хочет вернуть игрока?

— Если вопрос возникнет о том, что «Болонья» готова преждевременно расстаться с игроком, мы готовы общаться на этот счет. Но такого нет. То, что сказал спортивный директор «Болоньи», мы слышали.

— То есть вообще это возможно зимой?

— Вам это нужно спросить у спортивного директора «Болоньи».

— Он сказал, что это невозможно.

— Значит, спросите его еще раз.

— Фомин говорит, что связывался с Моро, но они разговаривали не о клубе. Связывались ли вы с игроками, которые сейчас выступают за границей?

— Мы общаемся со всеми нашими футболистами, потому что расстаемся с абсолютным большинством в хороших отношениях. Что касается Нико, он прикладывает максимум усилий для того, чтобы оказаться в основном составе «Болоньи». Но пока не получается.

— А какое у всех легионеров настроение: у Шиманьски, Бальбуена, Варелы?

— У всех разное: у Моро похуже, потому что он не играет. У Шиманьски прекрасное, первое место чемпионата Голландии, первое место в группе, сборная Польши. Все наши футболисты, которые уехали, за исключением Моро, находятся в командах в первых рядах своих чемпионатов. А чемпионаты не последние.

Дмитрий Гафин. «Смолов зимой уедет. Но не из «Динамо», а на Мальдивы». Гафин — о первой части сезона для бело-голубых и трансферах

Никола Моро
ФК Динамо (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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