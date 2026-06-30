В «Динамо» заявили, что бизнесмен из Буркина-Фасо захотел купить франшизу клуба

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» рассказал об академии клуба.

— Есть ли запросы на открытие школ «Динамо» за рубежом?

— Уже есть примеры в странах бывшего СССР — Узбекистане, Белоруссии, Таджикистане, Туркменистане. Самый экзотический случай — бизнесмен из Буркина-Фасо захотел купить нашу франшизу. Это приятно. Как и мне было, например, когда прилетел на Восточный экономический форум во Владивосток и увидел в городе ребят в динамовской экипировке. Они рассказали, что занимаются в нашем дальневосточном филиале, болеют за команду.