Талалаев объяснил, почему «Балтика» не смогла бороться за медали в сезоне-2025/26

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал почему калининградская команда не смогла бороться за медали РПЛ до конца сезона-2025/26.

В последних восьми турах прошлого сезона «Балтика» ни разу не победила. Она сыграла вничью с махачкалинским «Динамо», «Пари НН», «Краснодаром» (все матчи со счетом 2:2) и «Ахматом» (1:1), а затем уступила «Акрону», «Рубину», «Локомотиву» (все матчи со счетом 0:1) и московскому «Динамо» (1:2).

«Команда могла претендовать на большее. Отвалились от борьбы за бронзовые медали мы в 29-м туре, после того как «Локомотиву проиграли 0:1. После 25-го тура было видно, что мы буксуем. Это ряд причин. Это не только мое отсутствие или присутствие на бровке. Клуб ввязался в неравноценную борьбу. Для нас потеря качественных игроков, которые влияли на результат, невосполнимы. Вопрос в том, есть ли у тебя мастера, которые могут мяч направить в ворота. И есть ли у тебя исполнители, которые не дадут это сделать более высококлассным, дорогостоящим футболистам соперника», — сказал Талалаев в новом выпуске шоу Smol Talk.

В сезоне-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.