Ивлев сравнил бюджеты «Зенита», «Спартака» и «Динамо»
Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» сравнил бюджеты клубов РПЛ.
— Обсуждали уже со Шварцем трансферные планы на лето?
— Это продолжительный процесс. Определенное видение у тренера уже есть, он не терял связи с клубом и следил за игроками. Но окончательные решения будут после того, как он увидит футболистов в деле. У «Динамо» есть трансферный бюджет, мы готовы пойти на необходимые усиления. При этом относиться к бюджету будем аккуратно и взвешенно.
— У вас богатый опыт в аудите. Насколько понимаем, именно на этой почве состоялось первое взаимодействие с «Динамо» еще лет 15 назад. Как оцените финансовое состояние клуба?
— Я был тогда управляющим партнером Ernst&Young в России. Лет 15 назад мы подготовили для «Динамо» стратегию развития, клуб тогда возглавлял Юрий Исаев. Мы глубоко проанализировали управление, коммерческую составляющую, финансовую модель. Действительно, тогда я впервые профессионально познакомился с операционной деятельностью клуба.
Что касается нынешнего финансового положения, то в 2025 году «Динамо» стало самым прибыльным клубом России — прибыль около 1,25 миллиарда рублей. Выручка выросла на 37% по сравнению с 2024 годом. Экономика клуба прогрессирует, мы показываем хороший коммерческий результат. «Динамо» в топ-3 самых доходных клубов РПЛ.
— А по бюджету идете сразу за «Зенитом» и «Спартаком»?
— Я бы сказал так: есть «Зенит», а далеко позади него пятерка клубов примерно с одинаковыми бюджетами — «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив». Между ними разница минимальная.
В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду — с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1