Ивлев сравнил бюджеты «Зенита», «Спартака» и «Динамо»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» сравнил бюджеты клубов РПЛ.

— Обсуждали уже со Шварцем трансферные планы на лето?

— Это продолжительный процесс. Определенное видение у тренера уже есть, он не терял связи с клубом и следил за игроками. Но окончательные решения будут после того, как он увидит футболистов в деле. У «Динамо» есть трансферный бюджет, мы готовы пойти на необходимые усиления. При этом относиться к бюджету будем аккуратно и взвешенно.

— У вас богатый опыт в аудите. Насколько понимаем, именно на этой почве состоялось первое взаимодействие с «Динамо» еще лет 15 назад. Как оцените финансовое состояние клуба?

— Я был тогда управляющим партнером Ernst&Young в России. Лет 15 назад мы подготовили для «Динамо» стратегию развития, клуб тогда возглавлял Юрий Исаев. Мы глубоко проанализировали управление, коммерческую составляющую, финансовую модель. Действительно, тогда я впервые профессионально познакомился с операционной деятельностью клуба.

Что касается нынешнего финансового положения, то в 2025 году «Динамо» стало самым прибыльным клубом России — прибыль около 1,25 миллиарда рублей. Выручка выросла на 37% по сравнению с 2024 годом. Экономика клуба прогрессирует, мы показываем хороший коммерческий результат. «Динамо» в топ-3 самых доходных клубов РПЛ.

— А по бюджету идете сразу за «Зенитом» и «Спартаком»?

— Я бы сказал так: есть «Зенит», а далеко позади него пятерка клубов примерно с одинаковыми бюджетами — «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив». Между ними разница минимальная.

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду — с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.