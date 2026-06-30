Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Ивлев сравнил бюджеты «Зенита», «Спартака» и «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Александр Ивлев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» сравнил бюджеты клубов РПЛ.

— Обсуждали уже со Шварцем трансферные планы на лето?

— Это продолжительный процесс. Определенное видение у тренера уже есть, он не терял связи с клубом и следил за игроками. Но окончательные решения будут после того, как он увидит футболистов в деле. У «Динамо» есть трансферный бюджет, мы готовы пойти на необходимые усиления. При этом относиться к бюджету будем аккуратно и взвешенно.

— У вас богатый опыт в аудите. Насколько понимаем, именно на этой почве состоялось первое взаимодействие с «Динамо» еще лет 15 назад. Как оцените финансовое состояние клуба?

— Я был тогда управляющим партнером Ernst&Young в России. Лет 15 назад мы подготовили для «Динамо» стратегию развития, клуб тогда возглавлял Юрий Исаев. Мы глубоко проанализировали управление, коммерческую составляющую, финансовую модель. Действительно, тогда я впервые профессионально познакомился с операционной деятельностью клуба.

Что касается нынешнего финансового положения, то в 2025 году «Динамо» стало самым прибыльным клубом России — прибыль около 1,25 миллиарда рублей. Выручка выросла на 37% по сравнению с 2024 годом. Экономика клуба прогрессирует, мы показываем хороший коммерческий результат. «Динамо» в топ-3 самых доходных клубов РПЛ.

— А по бюджету идете сразу за «Зенитом» и «Спартаком»?

— Я бы сказал так: есть «Зенит», а далеко позади него пятерка клубов примерно с одинаковыми бюджетами — «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив». Между ними разница минимальная.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин и&nbsp;председатель совета директоров клуба Александр Ивлев.«Динамо» должно быть всегда в топ-3 и выигрывать трофеи». Александр Ивлев — о Шварце, Тюкавине и судействе

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду — с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Ивлев
Читайте также
«Неважно, как забивать». Капризов идет в графике легенд НХЛ
Жалоба на «Краснодар» в РФС, Глушенков в «Барселоне» и разговоры про отставку Семака. Что сейчас происходит в «Зените»
FIS отказался от идеи ежегодного чемпионата мира. Лыжные реформы буксуют без России
Популярное видео
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2026: межсезонье, трансферы и сборы, новый чемпионат
Неуд ЦСКА и знак вопроса для «Зенита». Оцениваем трансферы всех клубов РПЛ
Клубы РПЛ заработали более 100 миллионов евро. Итоги летнего трансферного окна в России
Итог трансферного лета для «Зенита»: Луиса Энрике не продал, центр поля не укрепил. Но плюсы тоже есть
В РПЛ закрылось летнее трансферное окно
Закрытие трансферного окна РПЛ: «Спартак» отказался от Самородова, два новичка «Динамо» и другие переходы — онлайн
В «Родине» объяснили подписание Бекао: «Определенную роль сыграл опыт успешной игры за ЦСКА»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ивлев: «С удивлением читаю в СМИ, мол, Сандро ничего не добился после «Динамо». Это не так»

В «Динамо» заявили, что бизнесмен из Буркина-Фасо захотел купить франшизу клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости