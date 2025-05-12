Петржела не приедет на 100-летие «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не приедет в Россию на празднование 100-летия санкт-петербургского клуба.

«К сожалению, я не смогу приехать на столетие «Зенита» из-за происходящей военной операции. Все запрещено. Это очень грустно. У меня в Петербурге много друзей, и мне тяжело осознавать, что не получится их увидеть», — сказал Петржела РИА «Новости».

В 2003 году «Зенит» под руководством чешского тренера стал серебряным призером чемпионата России. Петржела работал в клубе с 2003 по 2006 год.