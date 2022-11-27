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Сегодня, 16:25

Гафин: «Динамо» не ищет возможность получения средств за Захаряна. Этим должны заниматься в «Челси»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о переговорах с «Челси» по трансферу полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

— «Динамо» нашло возможность, как можно получить деньги из Англии за возможный трансфер Захаряна зимой?

— «Динамо» не ищет возможность получения средств, этим занимается клуб-покупатель. Этим вопросом должны заниматься на «Стэмфорд Бридж».

— У вас есть коммуникация с «Челси»?

— Нет.

Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 21 матче. 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.

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Основные источники исследования

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