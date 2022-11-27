«Динамо» проведет первый зимний сбор в ОАЭ, а затем отправится в Турцию

По данным «СЭ», первый сбор «Динамо» проведет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Бело-голубые пробудут в ОАЭ с 12 по 22 января и сыграют там два товарищеских матча 18 и 22 января.

Второй и третий сборы команда будет проходить в Турции.

«Динамо» занимает четвертое место в таблице РПЛ после 17 туров с 29 очками. Также команда вышла в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, заняв первое место в группе C пути РПЛ.