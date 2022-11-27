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Сегодня, 16:32

«Динамо» проведет первый зимний сбор в ОАЭ, а затем отправится в Турцию

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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По данным «СЭ», первый сбор «Динамо» проведет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Бело-голубые пробудут в ОАЭ с 12 по 22 января и сыграют там два товарищеских матча 18 и 22 января.

Второй и третий сборы команда будет проходить в Турции.

«Динамо» занимает четвертое место в таблице РПЛ после 17 туров с 29 очками. Также команда вышла в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, заняв первое место в группе C пути РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Зенит 0
Спартак 0
1-й тайм

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

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2.48
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ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
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Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

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Ф1 (-1.5)

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2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
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ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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Квинси Промес

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